Haberler » Güncel » Uludağ'da yeni yıl coşkusu - Haber

Uludağ'da yeni yıl coşkusu

Kış turizminin en önemli ve en gözde mekanlarından biri Uludağ'da vatandaşlar ve tatilciler 2020 yılına havai fişekler altında, otellerde sahne alan sanatçıların eşliğinde ve karların altında yaktıkları ateşlerin başında coşkuyla girdi.

01.01.2020 00:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:42 Uludağ'da yeni yıl coşkusu
Kış turizminin en önemli ve en gözde mekanlarından biri 'da vatandaşlar ve tatilciler 2020 yılına havai fişekler altında, otellerde sahne alan sanatçıların eşliğinde ve karların altında yaktıkları ateşlerin başında coşkuyla girdi.

Kış turizminin en önemli ve en gözde mekanlarından biri Uludağ'da tatilciler ve vatandaşlar yeni yıla coşku ile girdi. 2020 yılına girerken atılan havai fişekler görsel şölen oluştururken birçok vatandaş ise kar yağışı sonucu 40 santimetreye ulaşan karların üzerinde eksi 5 derecede patlayan havai fişeklerin altında yeni yıla 'merhaba' dedi. Yaktıkları ateşlerin başında çalan şarkılara eşlik eden tatilciler dileklerini diledikten sonra, dilek balonlarını gökyüzüne bıraktı. Bazı vatandaşlar ise Uludağ'a çıkıp olmazsa olanlarından sucuk ekmek pişirdi.

Tatilciler ise aylar öncesinden yaptıkları rezervasyonlarla yeni yıla otellerin eğlence mekanlarında sahne alan sanatçılar ile birlikte girdi. Tatilciler çalan şarkılara eşlik ederek çılgınlar gibi dans ettiler. Gündüz havanın güzel olması ile kayak yapan tatilciler akşam ise eğlence ve konserlerle günün yorgunluğunu attı.

Uludağ'da eğlencelerin sabahın ilk saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - BURSA

Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:56   Niğde Valisi Şimşek, uygulama noktalarını ziyaret etti - Haber
01:54   Yeni yılı maden ocağında karşıladılar - ZONGULDAK - Haber
01:54   Tokat'ta polisler görev başında yeni yıla girdi - Haber
01:50   Vali Nayir, yılbaşında uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti - Haber
01:49   Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirildi - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 02:06:20