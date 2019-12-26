Haberler » Güncel » Uludağ'da, yılbaşı öncesi gıda ve alkol denetimi - Haber

Uludağ'da, yılbaşı öncesi gıda ve alkol denetimi

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezinden Uludağ'da, yılbaşına sayılı günler kala gıda denetimi yapıldı.

26.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:56 Uludağ'da, yılbaşı öncesi gıda ve alkol denetimi

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezinden 'da, yılbaşına sayılı günler kala gıda denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 440 yatak kapasitesi bulunan otelleri, restoranları, işletme ve büfeleri denetledi. Ayrıca kaçak ve sahte içkiye karşı da bandrol kontrolü yapıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Uludağ'da, 13 bin 440 yatak kapasitesi bulunan otellerde gıda hijyeni denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, 20 otel, 35 büfe ve restoranda inceleme yaptı. Pişirme, saklama, sunum ve hijyen kontrolü gerçekleştiren ekipler, sahte ve kaçak alkole karşı da bandrol kontrolü ve ölçüm yaptı.Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Uludağ, ve Bursa'nın büyük bir markası. Sezonun başlaması ve yılbaşının yaklaşmasıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Burası 14 bine yakın misafir ağırlama kapasitesi olan bir bölge. Gıdaların, lezzeti ve kalitesi kadar gıda güvenliği de bizler için önemli. Uludağ'da otelleri, büfeleri, alkollü içecek satan işletmeleri denetliyoruz. Uludağ'ın marka değerini korumaya çalışacağız. Gıdaların saklama koşulları, hijyeni, pişirilmesi, sunumu gibi durumları inceliyoruz. Yine kaçak ve sahte içkiye karşı ölçümlerimizi yapıyor ve bandrol kontrolü yapıyoruz. İncelemelerde olumsuzluğa rastladığımız işletmelere cezai işlem uyguluyoruz" diye konuştu.



Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50   Yeni yıl için tatilcilerin adresi termal oteller - Haber
16:50   Kahta Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı - Haber
16:50   Şeref Malkoç: Vekilin Kanal İstanbul başvurusu var, inceleyeceğiz - Haber
16:50   Bank Asya Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı - Haber
16:50   "Kanal İstanbul projesi Montrö'nün dışında bir projedir" - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
26.12.2019 16:51:53