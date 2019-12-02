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Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

02.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:17
'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.
'dan 'ya gelen Mert Alpaslan ve Efe Sarp, dün akşam araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park etti.
Zirve istikametine yürümeye başlayan iki arkadaş, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu.
Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan aileleri, durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, bölgede dün etkili olan yağış nedeniyle zeminin karla kaplandığı bölgede arama çalışması yürütüyor.
Çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katılıyor.
Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor

İstanbul, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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