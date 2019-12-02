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Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

02.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:18Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor
'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.
İstanbul'dan 'ya gelen Mert Alpaslan ve Sarp, dün akşam araçlarını Uludağ Karakolu'nun yanına park etti.
Zirve istikametine yürümeye başlayan iki arkadaş, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu.
Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan aileleri, durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, bölgede dün etkili olan yağış nedeniyle zeminin karla kaplandığı bölgede arama çalışması yürütüyor.
Çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katılıyor.
"Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor"
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Aralık saat 02.30 sularında Uludağ'da kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'tan (37) haber alınamadığı ihbarı harekete geçildiği kaydedilerek, şu ifadelere verildi:
"İhbar üzerine Valiliğimiz tarafından AFAD, jandarma ve sivil kurtarma ekipleri olay mahalline yönlendirilmiş olup dün geceden itibaren Uludağ ve Alaçam bölgesinden, Uludağ göller bölgesine doğru arama çalışmaları yapılmaya başlanmış ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir."

Jandarma, Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Kaynak: AA

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