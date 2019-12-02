Haberler » Güncel » Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (2) - Haber

Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (2)

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

02.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:55
'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.
'dan 'ya gelen Mert Alpaslan ve Efe Sarp, dün akşam araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park etti.
Zirve istikametine yürümeye başlayan iki arkadaş, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu.
Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan aileleri, durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, bölgede dün etkili olan yağış nedeniyle zeminin karla kaplandığı bölgede arama çalışması yürütüyor.
Çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katılıyor.
Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (2)

İstanbul, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58 Nevşehir'de park halindeki minibüs yandı - Haber
16:58 Erciyes Kış Turizm Merkezine TSE-ISO 10002 ve IQNet Belgesi verildi - Haber
16:58 Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı - Haber
16:58 Kızılhaç Suriye'deki tahribata dikkati çekti - Haber
16:57 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ın şikayeti ne? - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, bilinci kapandığı iddia edilen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama! - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
09:22 Tost yaparak başladığı işte lokanta işletmecisi oldu
2.12.2019 16:59:44