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Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarına katılan 4 kişilik ekip, üyelerinden birinin dereye düşmesi nedeniyle geceyi bölgede kurdukları çadırda geçirdi.

04.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:44Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları
'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarına katılan 4 kişilik ekip, üyelerinden birinin dereye düşmesi nedeniyle geceyi bölgede kurdukları çadırda geçirdi.
Valiliğinden alınan bilgiye göre, AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden 4 kişi, arama çalışmalarına dün Gölçukuru mevkisinde devam etti.
Geçen pazar günü kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) için yürütülen aramalar sırasında ekip üyelerinden biri, dereye düştü. Bu kişiyi kurtarma çalışmaları akşam tamamlandı. Bunun üzerine ekip, geceyi bölgede geçirmeye karar verdi.
AKUT Arama Kurtarma Derneği, AFAD ve jandarmadan oluşan ekipler, kurdukları çadırda geceleyen bu kişilerin güvenli dönüşünü sağlamak için yola çıktı. Gölçukuru mevkisinde AKUT gönüllüleriyle buluşan ekiplerin dönüşe geçtiği öğrenildi.

Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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