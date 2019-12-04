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Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları

Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarına katılan 4 kişilik ekip, üyelerinden birinin dereye düşmesi nedeniyle geceyi bölgede kurdukları çadırda geçirdi.

04.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:26Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları
'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarına katılan 4 kişilik ekip, üyelerinden birinin dereye düşmesi nedeniyle geceyi bölgede kurdukları çadırda geçirdi.
Valiliğinden alınan bilgiye göre, AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden 4 kişi, arama çalışmalarına dün Gölçukuru mevkisinde devam etti.
Geçen pazar günü kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) için yürütülen aramalar sırasında ekip üyelerinden biri, dereye düştü. Bu kişiyi kurtarma çalışmaları akşam tamamlandı. Bunun üzerine ekip, geceyi bölgede geçirmeye karar verdi.
AKUT Arama Kurtarma Derneği, AFAD ve jandarmadan oluşan ekipler, kurdukları çadırda geceleyen bu kişilerin güvenli dönüşünü sağlamak için yola çıktı. Gölçukuru mevkisinde AKUT gönüllüleriyle buluşan ekiplerin dönüşe geçtiği öğrenildi.
"Gece ulaşımı zor olduğu için gündüzü bekledik"
AKUT Operasyon Lideri Serkan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen görev üzerine dün öğle saatlerinde bir ekibin, iki arkadaşı aramaya çıktığını anımsattı.
Gerekli teknik malzemeyi ayarlayarak 4 kişilik ekibi dün bölgeye gönderdiklerini ve saat 12.00 sularında arama faaliyetlerine başlandığını belirten Kaya, "Gece saatlerinde ise ip manevraları sırasında malzemeleri eksilmiş. Bu malzemeler bitince bir noktada kalmışlar. Daha sonra bize telsizle bilgi verdiler. Gece ulaşımı zor olduğu için gündüzü bekledik. Arkadaşlarımız gece çadır kurup bölgede konakladı." dedi.
Kaya, söz konusu ekibin arama alanının Maden ve Göller Bölgesi olduğunu aktardı.
Ekibin kaybolmadığını dile getiren Kaya, "AFAD, JAK ve AKUT ekibi şu an bizim ekibimize ulaştılar. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımızın sağlık durumları gayet iyi. Saatte 100 metre ilerlenebilen bir ortamdan bahsediyoruz." diye konuştu.

Uludağ, Bursa, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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