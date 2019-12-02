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Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu EK

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORUludağ'da kaybolan dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmaları, havanın kararmasıyla da devam ediyor.

02.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:33Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu EK

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

'da kaybolan dağcılar Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmaları, havanın kararmasıyla da devam ediyor. 80 kişilik ekip, 21 saattir alınamayan 2 genci bulmak için, eksi 3 derece hava sıcaklığında çalışmaşlarını sürdürüyor. Arama-Kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Başkanı Fatih Işık, bölgede 50 metre aralıklarla iki ayak izine rastlanıldığını ancak bu izlerin dağcılara ait olduğu konusunde net bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti. Işık şöyle konuştu:

"Şu an için, kayıp dağcılarla ilgili herhangi bir gelişme yok. Arazide yoğun bir arama çalışması var. Dün akşam saatlerinde aileler kayıp müracaatı yapmış. İlk etapta, jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını yaptılar. Bu sabah itibarıyla çalışmalar devam etti. Şu an NAK, AFAD ve Jandarma arazide. Var gücümüzle arıyoruz. Kayıp dağcılara dair herhangi bir emareye ulaşamadık. Hava sıcaklığı şu an sıfırın altında 3 derece. Dolayısıyla oldukça soğuk ve bu da çalışmaları güçleştiriyor. Bölgede yetkili merciler tarafından cep telefonu sinyali alınmaya çalışıldı ancak bölgenin önü çok açık, farklı baz istasyonlarından farklı noktalardan sinyaller geliyor. Bu da yerlerinin tespiti noktasında sorun yaşatıyor. Yerlerinin tespiti konusunda net bir gelişme henüz yok. Oldukça uzak bölgelere kadar ulaşıldı. Arazi yapısı sebebiyle oldukça zorlayıcı bir güzergah. İnsan gücüyle arama yapıldığında çok zorlayıcı bir çalışma yürütülüyor."

'AYAK İZİNE RASTLANDI'

Arama-Kurtarma çalışmalarına Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de destek vereceğini kaydeden Işık, 50 metre aralıklarla bulunan ayak izleri ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ayak izlerine rastlandı, ancak onların ayak izi olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Saklıgöl bölgesinden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri izleri takip ediyor. Dağcıların biri, dün akşam eşiyle görüşmüş. 'Zirveye doğru yürüyüşe geçiyoruz.' diye bilgi vermiş ve ondan sonra irtibat kesilmiş."

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA,



Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

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