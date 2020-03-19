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Uludağ'da ziyaretçi sayısı geçen yıla göre arttı

BURSA'da kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, bu sezon, bir önceki yıla göre yüzde 7,5 lik artışla 1 milyon 122 bin 252 ziyaretçi ağırladı.

19.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:07
Uludağ'da ziyaretçi sayısı geçen yıla göre arttı

BURSA'da kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ , bu sezon, bir önceki yıla göre yüzde 7,5 lik artışla 1 milyon 122 bin 252 ziyaretçi ağırladı.

Kışın yerli ve yabancı pek çok turisti ağırlayan Uludağ, bu sezon da ziyaretçi akınına uğradı. 1 Aralık 2019- 15 Mart 2020 tarihleri arasında Uludağ'ı toplam 1 milyon 122 bin 252 kişi ziyaret etti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgilere göre; bu kişilerin 771 bin 860'ı araçla, 350 bin 392'si ise teleferik ile Uludağ'a geldi. Sezon boyunca görevli timler ve plaka tanıma sistemi vasıtasıyla da 192 bin 265 araç kontrol edildi.

Uludağ'da, geçen sezona göre ziyaretçi sayısında da yüzde 7,5'lik bir artış gözlendi. Geçen yıl aynı dönemde Uludağ'ı 1 milyon 43 bin 213 kişi ziyaret etti.

Bu sezon Uludağ'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 6 bin 419 jandarma personeli, 7 gün 24 saat esasına göre bölgede görev yaptı. Ekiplere, başta kaybolma ve yaralanma gibi toplam 799 ihbar ve şikayet gelirken, 322 asayiş, bin 142 arama kurtarma olayına da müdahale edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Aralık, Uludağ, Bursa, Güncel

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