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Uludağ'da ziyaretçiler güneşli havada karın tadını çıkardı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da ziyaretçiler, güneşli havada karın tadını çıkardı.

11.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:34Uludağ'da ziyaretçiler güneşli havada karın tadını çıkardı
'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'da ziyaretçiler, güneşli havada karın tadını çıkardı.
Kar kalınlığının 140 santimetre ölçüldüğü Uludağ, yazdan kalma günde, günübirlikçi ve tatilcilerle doldu.
"Oteller Bölgesi"ndeki pistlere akın eden yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli saatler geçirdi.
İstanbul'dan gelen Gülşah Daşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'ı ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.
Buraya kayak yapmak ve eğlenceli vakit geçirmek için geldiğini belirten Daşkan, "Kayak yapmayı bilmiyordum. Düşe kalka öğreniyorum. Burada gayet hoş ve eğlenceli bir ortam var. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. İnsan burada huzur buluyor, kafasını dağıtıyor ve stresten uzaklaşıyor. Tekrar gelmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Bursa'da öğretmenlik yapan Özge Tari de Uludağ'a neredeyse her hafta sonu geldiğini kaydetti.
Burada çok güzel vakit geçirdiğini anlatan Tari, "Uludağ'ı insanların mutlaka gelip görmesi lazım. İlk kez kayak yapacaklara önerim de kask ve ekipmanları sağlam gelmeleri. Burada mutlaka eğitmenlerden de destek almalılar." diye konuştu.

Türkiye, Uludağ, Güncel

Kaynak: AA

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