Uludağ'da zorlu mesai

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da olumsuz hava koşullarından kaynaklanan arıza ve kesintileri önlemek için sürdürdüğü zorlu mesaisinde hız kesmiyor. Arıza, onarım ve bakım çalışmalarını artırarak zorlu kış koşullarına karşı yoğun bir çalışma yürüten UEDAŞ ekipleri, bölgede 7/24 esasıyla hizmet veriyor. Arıza merkezlerine gelen bildirimlerle anında harekete geçen ekipler, arazi araçları ve sepetli araçlarla engebeli bölgelere ulaşımı sağlarken, araçların yetemediği yerde yaya ilerleyerek noktaya ulaşıyor.

Kar kalınlığının 1 metrenin altına düşmediği Beyaz Cenneti, UEDAŞ'ın en sert bölgelerinden biri olarak nitelendiren Osmangazi İşletme Müdürü Emir İrgören, "Kış turizminde ülkemiz ve şehrimizin gözde yerlerinden olan Uludağ'da, UEDAŞ olarak enerji kesintilerine müdahale ve olası arızaları önlemek için 7/24 esasıyla hizmet vermekteyiz. Bölgede bulunan ve kışın yüzde yüz doluluk oranına ulaşan işletmelerimize kaliteli hizmet verme noktasında enerji arz güvenliğini önemsiyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Uludağ'ın enerji dağıtım şebekesini uzaktan izleme ve yine uzaktan müdahaleye imkan sağlayan teknolojik altyapımız mevcuttur. Bu yapıyla olası arızalara daha kolay ve süratli müdahale edebilmekteyiz. Ekiplerimiz rutin kontrollerini termal kamera ve izolasyon test cihazlarıyla yapmakta ve olası arıza noktalarını önceden tespit ederek önceden önleme adına müdahalelerini yapmaktadırlar" diye açıkladı.