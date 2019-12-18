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Uludağ'daki arama çalışmalarında iki cansız beden bulundu (3)

İKİNCİ CANSIZ BEDEN DE BULUNDUUludağ'da kayıp iki dağcı için yapılan arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, ikinci cansız bedene de ulaşıldı.

18.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:13Uludağ'daki arama çalışmalarında iki cansız beden bulundu (3)

İKİNCİ CANSIZ BEDEN DE BULUNDU

'da kayıp iki dağcı için yapılan arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, ikinci cansız bedene de ulaşıldı. Kürekli Dere yakınlarında bulunan ilk cansız bedenin üzerinden Sarp'a ait kimliğin çıkmasının ardından, buraya 1200 metre mesafede ikinci bir cansız beden daha bulundu. Bursa Valiliği konuyla ilgili olarak olay yerine kriminal jandarma ekiplerin sevk edildiğini, helikopterin bölgedeki uçurumlardan kaynaklı olarak buraya inemediğini ve savcının talimatıyla cansız bedenlerin uygun bir yere taşınmasının ardından helikopter ile nakil edileceğini duyurdu. İkinci cansız bedendeki kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN- İsmail SEYMEN/BURSA,



Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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