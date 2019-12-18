Haberler » Güncel » Uludağ'daki arama çalışmalarında iki cansız beden bulundu (4) - Haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında iki cansız beden bulundu (4)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAUludağ'da kayıp 2 dağcı için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, ikinci cansız bedene ulaşıldı.

18.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:57Uludağ'daki arama çalışmalarında iki cansız beden bulundu (4)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

'da kayıp 2 dağcı için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, ikinci cansız bedene ulaşıldı. Kürekli Dere yakınlarında bulunan ilk cansız bedenin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıktı. Buraya 1200 metre mesafede ise ikinci bir cansız beden bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

""01/12/2019 tarihinde Uludağ Milli Parklar Bölgesi'nde yürüyüş sırasında kaybolan Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın kaybolması olayı ile ilgili olarak yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında 07/12/2019 tarihinde bulunan monta yakın bir bölgede, 18/12/2019 günü saat 12.45 sıralarında Küreklidere mevkinde montun bulunduğu alana 100 metre mesafede, su içerisinde bir adet ceset bulunmuştur. Yapılan çalışmalar sonrasında aynı bölgede ilk cesede 1 kilometre mesafede ikinci bir ceset bulunmuş olup, cesetlerin kaybolan iki şahsa ait olma ihtimali bulunup, henüz kimlikleri tespit edilmemiştir. Her iki cesedin ölü muayene ve otopsi işlemlerine katılmak üzere nöbetçi Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, otopsi yapılmak üzere nakil işlemlerinin başlatıldığı ve adli tahkikata devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN- İsmail SEYMEN/BURSA,



Başsavcı, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:05 Uludağ'daki arama çalışmalarında iki erkek cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi - Haber
20:05 Gökhan Çıra, Fatih Terim'den özür diledi - Haber
20:05 Uludağ'da bulunan Efe Sarp'ın cansız bedeni adli tıbba getirildi - Haber
20:04 Katar'ın sağladığı yeni sivil savunma araçları Gazze'ye teslim edildi - Haber
20:04 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışı yapıldı - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde 'Allah' yazdığını gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
18.12.2019 20:10:52