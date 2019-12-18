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Uludağ'daki arama çalışmalarında iki cansız beden bulundu (5)

EFE SARP'IN CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİUludağ'da, kayıp 2 dağcı için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, iki cansız bedene de ulaşıldı.

18.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:24Uludağ'daki arama çalışmalarında iki cansız beden bulundu (5)

EFE SARP'IN CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

'da, kayıp 2 dağcı için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, iki cansız bedene de ulaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, kendisine ait montun yakınında bulunan Efe Sarp'ın cesedinin, taşınma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin, zorlu şartlarda cesedi, iple çekerek taşıdığı görülüyor.Efe Sarp'ın cansız bedeni, JAK helikopteriyle, İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Buradan alınan cansız beden, daha sonra ambulansla Nilüfer ilçesindeki Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden iki dağcının yakınları da Bursa Adli Tıp Kurumu'na geldi. Otopsi işlemlerinin gece de devam edeceği öğrenilirken, Jandarma ekipleri, Bursa Adli Tıp Kurumu önünde güvenlik önlemleri aldı.

Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN- İsmail SEYMEN- Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA,



Adli Tıp, Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

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