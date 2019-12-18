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Uludağ'daki cesetlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Bursa Uludağ'da kaybolduklarından 17 gün sonra cansız bedenleri bulunan 2 dağcı ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

18.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:57Uludağ'daki cesetlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama
'da kaybolduklarından 17 gün sonra cansız bedenleri bulunan 2 dağcı ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Uludağ'da 1 Aralık tarihinde kaybolan amatör dağcılar Efe Sarp ve Mert Alparslan'dan 17 gündür alınamıyordu. Arama kurtarma ekipleri en son Efe Sarp'a ait kırmızı montun ve batonların bulunduğu bölgenin yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi buldu. Yapılan üst aramasında cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkarken aynı bölge yakınlarında kısa süre sonra bir erkek cesedi daha bulundu.

Bulunan 2 cesetle ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi. "01/12/2019 tarihinde Uludağ Milli Parklar Bölgesinde yürüyüş sırasında kaybolan Efe Sarp ve Mert Alparslan'ın kaybolması olayı ile ilgili olarak yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında 07/12/2019 tarihinde bulunan monta yakın bir bölgede 18/12/2019 günü saat 12.45 sıralarında Küreklidere mevki'inde montun bulunduğu alana 100 Metre mesafede su içerisinde bir adet ceset bulunmuştur. Yapılan çalışmalar sonrasında, aynı bölgede ilk cesede 1 km mesafede 2. bir ceset bulunmuş olup, cesetlerin kaybolan iki şahsa ait olma ihtimali bulunup, henüz kimlikleri tespit edilmemiştir. Her iki cesedin ölü muayene ve otopsi işlemlerine katılmak üzere Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, otopsi yapılmak üzere nakil işlemlerinin başlatıldığı ve Adli Tahkikat'a devam edildiği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" - BURSA

Uludağ, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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