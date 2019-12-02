Haberler » 3. Sayfa » Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu...Son fotoğraf hayat kurtaracak - Haber

Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu...Son fotoğraf hayat kurtaracak

Uludağ'da dün akşam zirvede kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

02.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:01
'da dün akşam zirvede kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 20 saate yakındır zor şartlar altında aranan 2 dağcının ailelerine "biz buraya gidiyoruz" diyerek fotoğraf gönderdikleri ortaya çıktı. Telefon irtibatı bulunmayan dağcıların telefonlarından sinyal de alınamazken fotoğrafı inceleyen kurtarma ekipleri 2 dağcının Göller Bölgesi'ne ilerleme ihtimaline karşı bu bölgede aramaları yoğunlaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, dün zirveye çıkmak için Uludağ'a gelen 'lu 2 dağcı, sisin bastırmasıyla birlikte yönlerini kaybetti. Uludağ Karakol Komutanlığı'nın 100 metre ilerisine 34 SK 2280 plakalı araçlarını park eden Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) isimli 2 dağcı zirveye çıkmak için yola koyuldu.

Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da sisin basmasıyla yönlerini kaybeden dağcılara aileleri ulaşamayınca jandarma ekiplerine verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri dün gece bir süre arama çalışmalarını sürdürdükten sonra hava şartlarının olumsuz etkisinden kaynaklı arama sabah saatlerine bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, diğer sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa'dan Uludağ'a yola çıktığı öğrenildi.

Çok sayıda arama kurtarma ekibi Uludağ'ın her bölgesinden zirveye doğru yürüyüşe geçti

İstanbul'da bir otomobil firmasında çalıştıkları öğrenilen iki dağcıyı arama kurtarma çalışmalarına Jandarma ve AFAD'ın yanı sıra bu sabah itibariyle gönüllü kuruluşlar NAK, AKUT, İHH, BAKUT, ve ANDA ekipleri de katıldı. Uludağ'ın Güney doğu yamacındaki Alaçam köyünden zirveye uzanan yol üzerinde de arama çalışması başlatan ekipler bu güzergah üzerinde de zirveye doğru ilerleyişe geçti.

Öte yandan birinci ve ikinci oteller bölgesinden keşiş kulübesi diye bilinen dağcı kulübesinin bulunduğu alana çıkın iki ayrı patika yol ile maden ve mandra bölgelerinden de ekipler önce dağcı kulübesinin olduğu bölgeye buradan da yedigöller bölgesine doğru arama faaliyetlerine başladı. - BURSA
Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu...Son fotoğraf hayat kurtaracak

İstanbul, Jandarma, Uludağ, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:08 Emniyet Müdürü Karaca göreve başladı - Haber
17:05 Ordu'daki çatı yangını paniğe neden oldu - Haber
17:04 Ordu'da enerji nakil kablosu çalanlar yakalandı - Haber
17:03 Ordu'da kış lastiği denetimleri - Haber
16:59 Falezlerden ölüme atladığı anlar görüntülendi - Haber
12:43 Ürdün'de çıkan yangında 8'i çocuk 13 Pakistanlı işçi öldü - Haber
09:35 Kızının yanında hırsızlık yapan kadın, kameraya yakalandı - Haber
23:43 İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Haber
16:48 Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
08:28 Yeni anne olan oyuncu Müge Boz, bebeğini emzirdiği anları paylaştı
07:31 Asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor
2.12.2019 17:17:44