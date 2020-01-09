Haberler » Güncel » Uludağ'daki köy yollarına anında müdahale - Haber

Uludağ'daki köy yollarına anında müdahale

Osmangazi Belediyesi, yoğun kar yağışının olduğu dağ köylerinde yolların kapanmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

09.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:35Uludağ'daki köy yollarına anında müdahale

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yamaçlarındaki mahallelerde kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına anında müdahalede bulunuyor. Belediye ekipleri, , Hüseyinalan, Süleymaniye, Mürseller, Bağlı, Soğukpınar, Büyükdeliller ve Küçükdeliller ile bölgedeki diğer köylere giden yollarda aşırı kar yağışı nedeniyle kar küreme araçları ve dozerler ile kar temizleme çalışması başlattı. Söz konusu mevkilerdeki çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler, köy yollarının ulaşıma kapanmasını önledi.Ekipler ayrıca, yoğun ziyaretçinin geldiği Sarıalan bölgesinde de yolların ulaşıma kapanmaması için temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, kar yağışının devam ettiği bölgelere anında müdahalede bulunabilmek adına iş makinelerini Kirazlı bölgesinde hazır bekletiyor. Vatandaşların kış aylarını sorunsuz geçirebilmeleri için 67 kişilik bir ekip oluşturan Osmangazi Belediyesi, 24 adet iş makinası, 1 adet tuz aracı, 2 adet kar küreme ve tuz serpme aracı, 2 adet yalnızca kar küreme aracı ile 3 vardiya olarak 24 saat kesintisiz çalışmalarını sürdürecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış süresince vatandaşların günlük hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına yoğun bir çalışma yürüteceklerini söyledi.


Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Kirazlı, Uludağ, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:00  Tedavisini Almanya'da sürdüren Abdulkadir Ömür, kampı ziyaret etti - Haber
17:00  Jose Sosa: "Bir hayalimiz var ve bunu herkes biliyor" - Haber
17:00  Kayseri'den kısa kısa - Haber
16:59  3'üncü kattan atlayan yaşlı kadın öldü - Haber
16:55  Nazilli Traım Fuarı 3. kez kapılarını açtı - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
9.01.2020 17:01:57