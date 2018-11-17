Uludağ
'daki oteller yeni sezona dolu başlayacak
TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da erken gelen kar, hem işletmecilerin, hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü. Aralık
ayının ilk haftasında sezonu açacak olan otellerde, erken rezervasyonlar ile doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da erken gelen kar hem işletmecilerin, hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü. Kar
kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Beyaz Cennet'te, işletmelerde son hazırlıklar da tamamladı. Yaz boyunca tadilatta olan oteller ve otellere ait pistler tamamlanırken, yeni sezonun Aralık ayının ilk haftasında başlayacağı bildirildi. Toplamda 300 bin 980 metre uzunluğuna sahip 20 kayak pisti ve 6 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel bulunan Uludağ, yerli ve yabancı konuklarını bekliyor.
OTELLER SEZONA DOLU BAŞLAYACAK
Uludağ'da erken gelen kar yağışıyla işletmeciler olarak yüzlerinin güldüğünü belirten, Uludağ'daki en büyük otelin Genel Müdürü Murat Pınarcı, Bu yıl kış erken geldi. Aralık ayı itibariyle sezona gireceğiz. Yaz boyunca otelimizde tadilat vardı. Son değişikliklerimizi tamamladık. Kar yağmasıyla telefonlarımızda susmaz hale geldi. Rezervasyon almaya başladık. Sezonu açtığımızdaki doluluk oranımız yüzde 70'e kadar ulaştı. Daha sonra Yılbaşı
tatili, sömestre ve kar festivalleriyle birlikte bu oran yüzde 100'e ulaşacak. Genellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerimiz daha fazla. Bunun arkasından Azerbaycan
ve İran
gelirken, Avrupa
'dan ise Belçika
, İngiltere
ve Hollanda
'dan misafirlerimizi otelimizde ağırlıyoruz. İşletmeciler olarak, önceki sezonlara göre, bu sezondan daha çok ümitliyiz. Hem bu sezonun, hem de kış şartlarının daha yoğun geçeceğini tahmin ediyoruz diye konuştu.
Kar,Uludağ
17 Kasım 2018 Cumartesi 10:04