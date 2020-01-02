Haberler » Güncel » Uludağ'daki restoranın kaçak bölümleri yıkıldı - Haber

Uludağ'daki restoranın kaçak bölümleri yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Uludağ yolu üzerinde yer alan bir restoranın kaçak olarak inşa edilen bölümlerini yıktı.

02.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:30 Uludağ'daki restoranın kaçak bölümleri yıkıldı
Osmangazi Belediyesi, yolu üzerinde yer alan bir restoranın kaçak olarak inşa edilen bölümlerini yıktı.

İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkan Osmangazi Belediyesi, 'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'ı kaçak yapılardan temizlemek adına hummalı bir çalışma yürütüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ yolu üzerinde yer alan bir işletmenin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği belirlenen bölümleri, iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, ruhsatsız ve kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Türkiye, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56   MHP'li Akçay: "Türkiye, Libya'ya meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermek için gitmektedir" - Haber
17:55   Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır" - Haber
17:54   Taksiciden gaspçıların serbest kalmasına tepki: Ölmem mi lazımdı? - Haber
17:54   Kılıçdaroğu'ndan 'Libya' açıklaması - Haber
17:49   Adıyaman Belediyesi'nden, fedakar anneye ziyaret - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
2.01.2020 17:58:51