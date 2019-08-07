Uludağ'dan Bursa'ya 42K Maratonu

Beş farklı yarışın gerçekleştirileceği organizasyonun en önemli parkuru ise Eker'in 42. yılında gerçekleştireceği 42K Maratonu olacak. Türkiye'nin beşinci yol maratonu ve ilk dağdan aşağı yol maratonu olan yarışta sporcular Uludağ oteller bölgesinde 1.810m rakımda start verdikten sonra yarışı 117m rakımdaki Eker Meydan'da bitirecek. Yarış boyunca sporculara yeşil ve mavinin tonlarından oluşan nefes kesen manzaralar eşlik edecek.

42K, 15K, 5K, Paten yarışı, Özel Sporcular Koşusu ve 6-12 yaş aralığındaki çocukların katılacağı "Minik Adımlar" Koşusu'nun da düzenleneceği 6. Eker I Run organizasyonunun kayıtları ise 1 Ekim 2019'a kadar internet adresi üzerinden, 4-5 Ekim 2019'da da Eker Meydan'da kurulacak kayıt bölgesinden yapılabilecek.

Süt ürünlerinde Türkiye'nin yenilikçi markalarından Eker, spor tutkunlarını bir kez daha Eker I Run için Bursa'da buluşturacak. 6 Ekim 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyon, her yaştan kişinin spor yapmasını, sağlıklı yaşam için koşmasını ve doğa ile buluşmasını sağlayacak.

Katılımcı sayısını her yıl istikrarlı bir şekilde artıran ve 5 yılda katılımcı sayısını 3 kat artıran Eker I Run için bu yıl kurulacak etkinlik alanında ise ailelerin tüm günü keyifli bir şekilde geçirebilecekleri organizasyonlar yapılacak.

1.000 metre rakımın üstündeki yarış

Organizasyonun en özel yarışı ise Eker markasının 42. kuruluş yılı çerçevesinde gerçekleştirilecek 42K maratonu olacak. Uludağ'ın eşsiz doğal ortamında başlayacak yarış, Nilüfer İlçesi'ndeki Eker Meydan'da tamamlanacak.

Parkurun 18.7 kilometrelik bölümü ise 1.000 rakımın üzerinde olacak. Yarış boyunca katılımcılar hem maraton deneyimini yaşayacak hem de doğanın kendilerine eşlik etmesine tanıklık edecek.

7 saat zaman limiti olan Türkiye'nin ilk dağdan aşağı yol maratonunda dereceye giren sporculara çok özel ödüller de verilecek. Uludağ oteller bölgesinde 1.810 metre rakımda başlayacak ve rakımı giderek alçalacak yarış parkurunda Uludağ'ın güney yamacındaki yollar kullanılacak.

5K ve 15K startı Eker Meydan'dan verilecek

Bursa Orhaneli yolu birinci kilometresinde yer alan Eker Meydan'da start alacak olan 15K Yarışı ise 7.5 kilometre sonra yapılacak dönüşten sonra tekrar Eker Meydan'da sona erecek. Parkuru kat eden sporcular, aynı zamanda Atatürk Kent Ormanı yakınlarından da geçecekler.

15K parkurunda sporcular toplam 380 metre iniş ve 380 metre tırmanışı deneyimleyecekler.

5K Yarışı da Eker Meydan'da start alıp aynı noktada sona erecek. Parkurun zaman limiti ise 70 dakika olacak ve parkuru bu süre içerisinde bitiren sporcuların dereceleri geçerli olacak.

Paten Yarışı, ülkemizdeki ilk örnek olacak

Eker I Run kapsamında gerçekleştirilecek en ilgi çekici yarışlardan bir diğeri de Paten Yarışı olacak. Paten Yarışı, dünyada koşu yarışlarıyla entegre olarak da çok yaygın yapılan paten yarışları için ülkemizdeki ilk örnek olacak.

Koşu yarışları kapsamında ilk paten yarışı ve çip zaman ölçümlü ilk paten yarışı olacak etkinliğe katılacak olan sporcular, aynı zamanda 5K ve 15K yarışlarına yüzde 30 indirimli kayıt olabilecek. Bu ilgi çekici yarışın parkur uzunluğu ise 10 kilometre olacak.

Minik Adımlar Koşusu'na 6-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek

500 metrelik Minik Adımlar koşusu ise pek çok çocuğun unutamayacakları bir gün yaşamasını sağlayacak. Minik Adımlar'a 6-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek.

Bursa – Orhaneli Yolu'nda gerçekleştirilecek Minik Adımlar'ın startı ise 6 Ekim 2019 Pazar günü 10.20'de verilecek.

Özel Sporcular Koşusu

Geçen yıl ilk defa yapılan özel sporcular koşusuna bu yılda devam edilecek. Geçen yıl engelli bireylerin katılımıyla gerçekleştirilen bu parkur toplamı 250 metre olacak.

Yardımseverlik Koşusu ikinci kez düzenlenecek

Eker I Run 2019'un en önemli etkinliklerinden bir diğeri de Yardımseverlik Koşusu olacak. Bu yardımseverlik koşuları ile Eker I Run Koşusu'nda kampanya açan STK'lara bağış toplanarak onların projelerine kaynak yaratılacak.

En önemli hedef ise geçtiğimiz yıl toplanan bağış miktarı olan 120.671 TL'nin üzerine çıkmak ve bağış kampanyası açan 158 koşucu sayısını artırmak olacak. Eker I Run'da STK kampanyaları 23 Eylül 2019'da başlayacak.