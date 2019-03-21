Uludağ Ekonomi Zirvesi" Başlıyor

Bursa
'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uludağ Ekonomi
Zirvesi" yarın başlayacak.
Capital, Ekonomist ve Start Up
dergileri tarafından Uludağ Grand Yazıcı Otel'de gerçekleştirilecek zirvede, bin 500'ün üzerinde katılımcı ve 100'ü aşkın konuşmacı, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek global ve yerel konuları ele alacak.
Zirvenin açılış konuşmalarını, Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü Mehmet Rauf
Ateş, Garenta ve İkinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız ile DOW Türkiye
, Avrupa
, Orta Doğu
, Afrika
ve Hindistan
Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase yapacak.
Zirveye, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih
Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez
katılacak.
Programda, Türkiye Bankalar Birliği
Başkanı Hüseyin Aydın
, Limak Holding
Onursal Başkanı Nihat Özdemir
, Malezya
Başbakan Danışmanı Prof. Zakri Hamid, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol
, Akkök Holding Üst Yöneticisi Ahmet Dördüncü
, Türkiye İş Bankası
Genel Müdürü Adnan Bali
, Katar
Finans Merkezi Üst Yöneticisi Yousuf Mohammed Al-Jaida, Koç Holding
Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici
, Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brooks, Hepsiburada
Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner
, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin
, Akbank
Genel Müdürü Hakan Binbaşgil
, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, TAV Holding Üst Yöneticisi Sani Şener
, Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, Zorlu Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu
gibi isimler, iş dünyasındaki yenilikleri ve beklentilerini anlatacak.
Zirve, 23 Mart
Cumartesi günü "Stars Of Region Ödül Töreni" ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.
Türkiye, Ekonomi, Uludağ, Ekonomi
Kaynak: AA