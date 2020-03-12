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Uludağ Ekonomi Zirvesi kasıma ertelendi

20-21 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 27-28 Kasım'a ertelendi.

12.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:34
Uludağ Ekonomi Zirvesi kasıma ertelendi
20-21 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 27-28 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi, 21 Mart, Uludağ, Ekonomi

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