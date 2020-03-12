Uludağ Ekonomi Zirvesi kasıma ertelendi
20-21 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 27-28 Kasım'a ertelendi.
12.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:34
20-21 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 27-28 Kasım'a ertelendi.
Kaynak: Dunya.com
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