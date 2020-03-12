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Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne 'koronavirüs' ertelemesi

2012 yılından beri düzenlenen ve bu yıl 20-21 Mart tarihlerinde Uludağ'da gerçekleştirilmesi planlanan, iş ve ekonomi dünyasını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi, koronavirüsü nedeniyle 27-28 Kasım 2020 tarihine ertelendi.

12.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:56
Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne 'koronavirüs' ertelemesi
2012 yılından beri düzenlenen ve bu yıl 20-21 Mart tarihlerinde Uludağ 'da gerçekleştirilmesi planlanan, iş ve ekonomi dünyasını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi, koronavirüsü nedeniyle 27-28 Kasım 2020 tarihine ertelendi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ertelenmesiyle ilgili yapılan açıklamada "Konuklarımızın, katılımcıların ve iş ortaklarımızın sağlığı bizim her zaman ilkj önceliğimiz olmuştur. Bildiğiniz gibi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Covid -19 virüsünün saptandığını açıkladı. Bakanlığımız konuyu ve süreci en başından beri hassasiyetle izliyor, bu süreçte bireyler ve kurumların da aynı hassasiyette davranmaları büyük önem taşıyor. Son günlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda yaptığımız değerlendirmede, yerli ve yabancı tüm konuklarımızın sağlığını dikkate alarak Uludağ Ekonomi Zirvesi'ni erteleme yoluna gittik. Dünyayı hızla etkisi altına alan bu virüsü ülke olarak Sağlık Bakanlığı'mızla beraber diğer Bakanlıkların da desteği ve halkımızın duyarlılığı ile en az zararla, kısa sürede atlatacağımızı umuyoruz" denildi.

Türkiye ve dünyadan 2 bine yakın katılımcı ve 100'ün üzerinde konuşmacıya ev sahipliği yapması planlanan Uludağ Ekonomi Zirvesi, aynı konuşmacılar ve içerikle, 27-28 Kasım 2020 tarihlerinde,  gerçekleştirilecek.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Ekonomi, Uludağ, Ekonomi

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