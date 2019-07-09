09.07.2019 10:59
Haberler» Güncel» Haber

Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi 1. Olağan Kongresi

Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi 1. Olağan Kongresi

Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifinin ilk olağan kongresi yapıldı.

Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifinin ilk olağan kongresi yapıldı.
Kültür Park'ta düzenlenen ve tek liste ile gidilen kongrede, oyların çoğunluğunu alan Oğuzhan Maviçiçek başkanlığa seçildi.
Maviçiçek başkanlığındaki yönetim kurulu, Galip Engin, Göksel Demirhan, Feridun Melek, Selim Adıyaman, Mustafa Gültekin ve Murat Vatansever'den oluştu.
Kongrenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Maviçiçek, kooperatifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dört Mevsim Uludağ" sloganından yola çıkarak kurduklarını söyledi.
Maviçiçek, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik, Belediye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile uyum içinde çalışacaklarını belirterek, "Uludağ'ı olması gerektiği yere taşıyacağımıza, Uludağ turizmini dört mevsime yayacağımıza, Uludağ'ın sorunlarını el birliğiyle çözeceğimizi inanarak yola çıktık." ifadesini kulandı.
Kaynak: AA
Uludağ, Selim, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:22   Akciğer nakli ile yaşama tutundu
12:22   Seçer: "Tüm siyasi partiler el versin, 1/5000'lik planı bir an önce hayata geçirelim"
12:22   Başkan Pekyatırmacı: "Daha güzel bir Selçuklu için çalışıyoruz"
12:22   TAKSİLİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON
12:22   AFYONKARAHİSAR Haşhaş üreticisinin yüzü güldü
12:21   Gecekondular yıkılıyor Çankaya güzelleşiyor
12:21   Mersin'in kent anayasası şekilleniyor