Uludağ Festivallerle Sallanacak

Uludağ'ın çehresini değiştirmek üzere kolları sıvayan festival ekibi, birbirinden eğlenceli aktiviteler ve unutulmayacak deneyimlerle hem üniversite öğrencilerine hem de iş dünyasına yönelik gerçekleştireceği, ilklerle dolu bir kış programı sunuyor. Bu kış karşımıza farklı bir kimlikle çıkacak olan Uludağ'da eğlence herkese hitap edecek.

Kışın İlk Gençlik Festivali

Anadolu'nun birçok şehrinden katılan üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Snow Weekend, 14-16 Aralık tarihlerinde Uludağ'da gerçekleşecek . Bu kışın ilk festivali olacak Snow Weekend'te 2 gece 3 gün boyunca farklı parti konseptleri, birbirinden eğlenceli aktiviteler ve Türkiye'nin önde gelen sanatçıları ile gençlere kışın ortasında yazı yaşatacak.

Karlar Üzerinde Bir İlk: Elektronik Müzik Festivali

Türkiye'nin kışın dağda gerçekleştirilecek ilk ve tek elektronik müzik festivali Uludağ Music Festival, 13-17 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Hem Türkiye hem de dünyada elektronik müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği popüler DJ'leri karlar üstünde bir araya getirerek, 4 gece 5 gün boyunca Uludağ'ı sallayacak olan festival bir ilke imza atacak.

Whitefest 2019 Bomba Gibi Geliyor

Bu sene 3-7 Şubat, 7-10 Şubat ve 10- 14 Şubat tarihlerinde 15'incisi gerçekleşecek olan 'Türkiye'nin en büyük gençlik festivali' Whitefest, ağırlığı 3 büyük şehir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini ağırlayacak. 12.000'den fazla üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşecek festivalde yer yerinden oynayacak. Festival katılımcıları 4 gece 5 gün boyunca birbirinden popüler sanatçıların canlı sahneleri ve geceyi ateşleyen DJ'lerin performanslarıyla coşarken; kayak ve kış sporlarının, kar üzerinde eğlenceli oyunlarla yarışmaların ve kendilerine sunulan eşsiz deneyimlerin tadını çıkaracak.

İş Dünyası Bu Festivalde Eğlenecek

Türkiye'nin iş dünyası ve kurumsal profesyonellere yönelik ilk ve tek festivali olan Corporate Weekend bu sene Uludağ'da 8'incisini 14-17 Şubat'ta düzenleyecek. Türkiye'nin gözde firmalarından 3.000'in üzerinde katılımcının yoğun iş temposuna karlar üzerinde muhteşem bir hafta sonu molası verdiği Corporate Weekend, bu sene de birbirinden popüler sanatçılar ve DJ'lerin performanslarına ev sahipliği yapacak.Misafirler için özenle hazırlanan çok özel deneyimlerle ve eğlencenin zirveye çıkacağı partilerle dolu festival, 3 gece 4 gün boyunca şehir temposundan uzaklaşmak için harika bir fırsat sunuyor.