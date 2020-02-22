Haberler » Güncel » Uludağ hafta sonu doldu taştı - Haber

Uludağ hafta sonu doldu taştı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

22.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:51Uludağ hafta sonu doldu taştı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden , hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 138 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, günübirlik tatilciler ile yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurdu.

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler, kayak pistlerini doldurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Uludağ'da kar kalınlığı 138 santimetreye ulaştı. Uludağ'da hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.Uludağ'da hava sıcaklığının ve kar kalınlığının artmasıyla birlikte otellerdeki rezervasyonlarda artış gözlendi. Yakın şehirlerden günübirlik tatil için gelen vatandaşlar soğuk havaya rağmen çok eğlendiklerini dile getirdi.



Uludağ, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 17:35:47