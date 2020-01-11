Uludağ hafta sonu dolup taştı

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ , hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaşmasıyla birlikte pistler dolup taştı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonunun gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Uludağ'a çıkmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde bölgeye gelerek karın keyfini çıkardı. Oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kartopu oynadı.

KAR KALINLIĞI 140 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12, en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı ise 140 santimetreye ulaştı. Önümüzdeki günlerde Uludağ'da tekrar kar yağışı beklendiği bildirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, Milli Parklar'daki gişelerde kar lastiği ve kimlik kontrolü yapıyor. Kar lastiği olmayan ya da uygun olmayan araçların zirveye çıkmasına izin verilmiyor.