Uludağ'ı Sanatçılar Isıtacak

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ 'da Türkiye 'nin en büyük gençlik festivali Whitefest, 3-7 Şubat, 7-10 Şubat ve 10- 14 Şubat tarihlerinde tatilciler ile buluşacak. Bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan festivalde yine birbirinden ünlü isimlerin performansları ve sürprizlerle dolu eğlence programlarıyla unutulmaz anlar yaşanacak. Uludağ'da düzenlenecek olan 2 büyük festivale yaklaşık 25 bin Üniversiteli gencin katılması bekleniyor.Kış turizminin merkezi olarak bilinen Uludağ'da festival heyecanı yaşanıyor. 3 büyük şehir ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından üniversite öğrencilerini ağırlamak için geri sayımı başlatan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ'a bomba gibi düşecek. 12 binden fazla üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşecek festival 35'ten fazla popüler sanatçı ve DJ'e ev sahipliği yaparak bu kış sezonuna da damgasını vuracak. Ayrıca Uludağ'da gerçekleşecek olan 2 büyük festivale 25 bin kişinin katılması bekleniyor.2019 Kış festivaline katılacak olan sanatçılar açıklandı, Berkay , Gülşen, Hande Yener Merve Özbey , Alya, Aslı Köse , Baran Bayraktar, Bengü Beker, Deniz Sipahi, Müjde Kızılkan, Zeynep Bastık, Burry Soprano , Cihat Uğurel, David Şaboy, Doğuş Çabakçor, Erdem Kınay , İlkay Sencan, Kerimcan Durmaz , Tai the Percussionist, Aksak, Bayram Özcan , Can Ayverdi, Çağlar Fidan, Doktor K, Efe Kantel, Elif Tanrıverdi, Gökay Belen , Jamie S, Murat Tokuz, Orkun Bozdemir, Serhat Demiral ve Yakuza gibi sevilen isimler katılımcılara eğlence dolu 4 gece 5 gün yaşatacak. Gençler Whifest'te kayak ve kış sporlarının, kar üzerinde eğlenceli oyunlarla gerçekleşecek yarışmaların ve kendilerine sunulan eşsiz deneyimlerin tadını çıkaracak. - BURSA