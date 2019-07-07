07.07.2019 18:23
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uludağ'ın etekleri alevler teslim oldu

Uludağ'ın etekleri alevler teslim olduBURSA - Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bilinmeyen sebepten dolayı alevlere teslim oldu.

Uludağ'ın etekleri alevler teslim oldu
BURSA - Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bilinmeyen sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangından 20 hektarlık alan kül oldu.
Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Derekızık mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Biranda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çok sayıdaki itfaiye ekibinin katıldığı söndürme çalışmasına havadan da helikopter müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangından kovanlarda bulunan arılarda etkilendi.
Yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olduğu yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürürken, arı kovanlarının bulunduğu kulübe ise küle döndü. Uludağ'ın etekleri alevler teslim oldu
Kaynak: İHA
İtfaiye, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:08   Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı!
20:06   Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
19:45   Gri listede aranan terörist Gabar Dağı'nda etkisiz hale getirildi
19:20   Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
19:20   Bodrum'a tatile gelen genç küfür ettiği için öldürülmüş
19:06   Ayvalık'ta orman yangını
19:06   - Fethiye'de yangın, zeytinlik ve kereste deposu kül oldu