Uludağ'ın Eteklerinde Kaçak Yapılaşmayla Mücadele

16 Kasım 2018 Cuma 14:54



16 Kasım 2018 Cuma 14:54

Uludağ'ın eteklerinde "İmar Barışı" suistimal edilerek kaçak yapıldığı belirlenen bir bina ile inşaat aşamasındaki yapılar, belediye ekiplerince yıkıldı.Osmangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, Gökçeören Mahallesi'nde 3. derece sit alanında kaçak inşa edilen evleri belirledi.Bunun üzerine gerekli yasal işlemlerin ardından harekete geçen Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle, yapımı tamamlanan bir bina ile inşaat aşamasındaki yapıların temelleri ve istinat duvarlarını yıktı.Kaçak bina sahibinin İmar Barışı'ndan faydalanabilmek adına inşaatı 2018'den önce yapmış gibi göstererek, Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurduğu ve yapı kayıt belgesi aldığı tespit edildi.Bu arada, söz konusu kişi, yanlış beyan ile aldığı yapı kayıt belgesini evin önündeki ağaca asarken, belediye ekipleri, inşaatın "İmar Barışı" kapsamı dışında kalan 2018 yılında yapıldığını fotoğraflarla belgeledi.