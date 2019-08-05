Haberler» genel» Haber

Uludağ'ın keşfedilmemiş göl ve şelale manzaraları

Uludağ'ın keşfedilmemiş göl ve şelale manzaraları Dağcılar, kar sularının aktığı şelalelerde serinlediBURSA - Bursalı dağcılar, Uludağ'ın keşfedilmeyen güzelliklerini gözler önüne seriyor.

05.08.2019 11:02
Uludağ'ın keşfedilmemiş göl ve şelale manzaraları
Uludağ'ın keşfedilmemiş göl ve şelale manzaraları
Dağcılar, kar sularının aktığı şelalelerde serinledi
BURSA - Bursalı dağcılar, Uludağ'ın keşfedilmeyen güzelliklerini gözler önüne seriyor. Güneşi ve soğuğu aynı anda yaşayan dağcılar, çöl sıcaklarından bunalanlara nazire yaparcasına şelalelerde serinledi.
Zirveye tırmanan dağcılar, göl ve şelalelerin büyüleyen güzelliklerine şahit oldu. Türkiye'nin önemli zirvelerinden olan 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ'da bulunan göller ve şelaleler, ziyaretçilerin akına uğruyor. Güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Uludağ, doğasının yanı sıra vadileriyle de sıcaktan bunalanların ilk adresi oluyor.
Bursa'nın merkezinde 40 derece hissedilen hava sıcaklığının Uludağ'ın zirvesinde 15 dereceye kadar düştüğünü ifade eden dağcılardan İsmet Şentürk, "Uludağ'ın farklı güzelliklerini keşfetmek üzere çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Uludağ'da karşılaştığımız güzelliklerin ardı arkası bitmiyor. En son kimsenin göremeyeceği şelaleleri, yeşillikleri, dereleri kayıt altına aldık. Uludağ alternatif turizm için Türkiye'nin en önemli dağlarından bir tanesidir. Doğa sonsuz değil, eğer korumaz isek aynı güzellikleri bir daha görme imkanımız olmaz" dedi.

Türkiye, Uludağ, Bursa, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
10:58   Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu satışlarında artış
10:47   Otomobil fiyatına kurbanlık tosun
10:28   Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü hazırlıkları sürüyor
10:24   Erzurum'un rengarenk mahallesi görenleri kendine hayran bırakıyor
10:07   İstanbul'un ciğerlerine verilen zarar havadan görüntülendi
10:02   Kırıkkale'de yetiştiricilere damızlık koç dağıtıldı
09:51   Su doluluk oranının azaldığı Ömerli Barajı havadan görüntülendi