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Uludağ'ın zirvesinde kar helvası yapıp yediler

Bursa'da bir grup dağcı Uludağ'da kar helvası yapıp yedi.

07.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:13 Uludağ'ın zirvesinde kar helvası yapıp yediler
'da bir grup dağcı 'da kar helvası yapıp yedi.

Timsahlar Trekking Grubu ve A.V.P Cihan Kulübü Dağcılık Branşı üyeleri, yeni yıl ilk yürüyüşünü Uludağ'da gerçekleştirdi. Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yürüyüşte Uludağ oteller bölgesinde bir araya gelen dağcılar, zaman zaman 1 metreyi bulan karda yürüdü. Yanlarında getirdikleri pekmez ve balı karın üzerine döküp kar helvası yapan dağcılar, yerden kaşık kaşık kar helvası yedi. Bu sene dokuzuncusunu düzenledikleri yürüyüş hakkında Timsahlar Trekking Grubu adına açıklama yapan Hasan Salihoğlu, "Osmanlılar zamanında Hazreti Mevlana'nın bir beyti var: 'Kar yağarken dudaklarımızla öpmeli. Kar ve şeker gönlü ferahlatır'. Biz de onun için bu helvayı pekmez ve Uludağ'da yağan karın üzerinde yaptık, arkadaşlarımızla beraber yedik. 2020 yılının Bursa ve Türkiye dağcılığında önemli bir yeri olmasını, huzurlu ve kayıpsız geçmesini diliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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