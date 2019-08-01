Haberler» Güncel» Haber

Uludağ öğrencilere emanet

Türk Eğitim Derneği'nin (TED) projelendirdiği ve Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen 'Access' programı kapsamında, 15 ülkeden 365 öğrenci, 'Geleceğin Yıldızları Kampı' için Bursa Uludağ'da bir araya geldi.

01.08.2019 15:22 Uludağ öğrencilere emanet
Türk Eğitim Derneği'nin (TED) projelendirdiği ve Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen 'Access' programı kapsamında, 15 ülkeden 365 öğrenci, 'Geleceğin Yıldızları Kampı' için Bursa Uludağ'da bir araya geldi.

Kışın en gözde tatil merkezlerinden Uludağ'ı öğrenciler işgal etti. 15 ülke (Türkiye, Almanya, İsveç, Rusya, İngiltere, Suudi Arabistan, Polonya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İsviçre, İspanya, Avusturya, İtalya, İskoçya) ve 25 şehirden 7-16 yaş arasındaki 365 öğrenci ve 110 eğitmen, Uludağ'da düzenlenen Geleceğin Yıldızları Kampı'nda buluştu. Türk Eğitim Derneği'nin maddi İmkanı olmayan ancak okulda başarısını kanıtlamış çocuklar için projelendirdiği İngilizce eğitim programı Access kapsamındaki 48 öğrenci de kamptaki yerlerini aldı.

Kültürel etkileşim

Kamp süresince günün yarısında anadili İngilizce olan eğitmenlerden dil eğitimi alan öğrenciler, ilerleyen saatlerde ise spor, sanat, doğa ve liderlik aktivitelerine katılıyor. Kampın ve projenin ana temasında ise dünya gençlerini bir araya getirerek kültürel etkileşimi sağlamak yatıyor. Kamp, 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında sürecek.

"Çocukların dünya insanı olması için büyük şans"

Türk Eğitim Derneği'nin Eğitim ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Candan Obuz, özellikle dezavantajlı ancak başarısını kanıtlamış öğrencilerin hayallerini çok önemsediklerini belirterek, projeyi şu sözlerle anlattı:

"Bizim işimiz 'Ben buradayım beni gör bana destek ol' diyen çocuklara umut olmak. Destek vermek. Başarısı sayesinde programa dahil olmuş ve başarmış çocuklar burada dünya vatandaşı olmayı, kültürler arasında etkileşim kurmayı öğreniyor. O yüzden evet, bu bir İngilizce eğitim programı ama bu kamp aynı zamanda çocukların dünya insanı olması için büyük bir şans. Çünkü çalıştıklarında hayallerinin gerçeğe dönüşebileceğini bilen çocuklar kendilerine daha çok güveniyor ve daha büyük bir azim ile eğitim hayatlarına sarılıyorlar." - ANKARA

Türk Eğitim Derneği, Ankara, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:50   - Gürcistan'da piyasaya sahte para süren Türk vatandaşı gözaltına alındı
18:50   Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
18:50   Ukrayna'daki savaş mağdurları Kemer'de tatil yapacak
18:49   İsrail'in, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışını engelleme çabası ortaya çıktı
18:49   Başkan Esen, ABB Başkanı Tütüncü'yü ağırladı
18:47   İstiklal Caddesi'nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu
18:47   Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş...