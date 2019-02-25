Uludağ Sergisine 'Tarzanlı' Açılış

Kent Müzesi sergi salonunda müze dostlarının beğenisine sunulan Uludağ'ın Popüler Tarihi Sergisi ilk günden yoğun ilgi gördü.Kent Müzesi'nin 16. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan, kurgusunu sanatçı İlhan Özer'in yaptığı sergi içinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilinen, mitolojiden bugüne doğal güzellikleriyle varlığını sürdüren Uludağ'ı masalsı bir dille anlatılıyor. Sergide Uludağ'ı binlerce yıldır popüler kılan doğal yapısı ve günümüze dek geçirdiği değişim çeşitli materyaller ile gözler önüne seriliyor.

Binlerce yıldır kentin sembolü

Serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Uludağ'ın binlerce yıldır kentin en önemli sembollerinden biri olduğunu söyledi. Yıldız, "Özenle hazırlanan sergide Uludağ'ı popüler kılan, bitki örtüsü, kuşları, kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları, yazları, kışları, teleferiği, köyleri, Yeşilçam sinemasına sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp yaşamları, günübirlik piknik kültürü, tatillerin vazgeçilmezi otelleri anlatılıyor. Titizlikle hazırlanmış ve ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkaran bu renkli serginin kent belleğimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Serginin kurgusunu hazırlayan Sanatçı İlhan Özer ise"Uludağ, bu kente sosyal ve kültürel anlamda önemli katkılar sağlıyor. Sergimizde bu unsurları cımbızla eleyerek tek tek ortaya sunduk. Sade, anlaşılır bir sergi oluşturmaya çalıştık. 7'den 70'e kadar her kesimden insanın keyifle izleyeceği bir sergi oldu." ifadelerini kullandı. Konuşmaların arından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız,serginin kurgusunu hazırlayan İlhan Özer ile sergide teşhir edilen birçok materyallin toplanmasına yardımcı olan müze gönüllüsü Cengiz Ekiz'e teşekkür belgesi takdim etti.

Kurdeleyi Bursalı Tarzan ile birlikte kestiler

Menteşeli Cengiz'in dağ yöresi türkülerini seslendirdiği sergi açılışına Başkanvekili Ahmet Yıldız'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür- Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas, Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas,Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ile Bursalı Tarzan olarak anılan 73 yaşındaki Ali Atay'da katıldı. Sergi sonunda müzisyenler Şebnem Aslan ve Kurtuluş Göksu Frank Sinatra şarkıları seslendirirken, davetlilere günün anısına eski kabinlerin faaliyete olduğu Teleferik'in son seferinin orijinal biletleri dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler