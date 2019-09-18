Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük'ün yüzde 50'si 10 milyon TL'ye satıldı

Türk forum siteleri İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük'ün yüzde 50 hissesi, 10 milyon TL değerleme üzerinden satıldı. İki internet sitesi ile birlikte İncicaps ve Haberself siteleri ile bu sitelere bağlı sosyal medya hesaplarının da satış sürecine dahil edildiği bildirildi.

Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük markalarının yüzde 50'sini, Bursa'da faaliyet gösteren Ergünkent İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur'un satın aldığı belirtildi.

İNSAN KAYNAĞI YATIRIMINA GİDİLECEK

Yapılan açıklamaya göre, iki şirketin yarı hissesinin satışı sonrasında yönetim kadrosu ve ekip çalışmaya devam edecek. Sözlüklerden ve sosyal platformlardan oluşan şirketin kurumsallaşmasına dönük çalışmalara ağırlık verileceği öğrenilirken önümüzdeki dönemde uygulama geliştirme konusunda insan kaynağı yatırımına gidilecek.

Ayrıca sözlüklerle birlikte sosyal medya profillerindeki takipçi kitlesine dönük oyunlar geliştirilmesi için de çalışmalara hız verileceği kaydedildi.

ÖĞRENCİ PROJESİ OLARAK BAŞLADI

Uludağ Sözlük'ün kurucusu İsmail Alpen, yoğun olarak siyasi tartışmaların yaşandığı bir platform olarak tanımladığı Uludağ Sözlük'te 3 milyon konu başlığıyla ilgili 22 milyon yazı (entry) yer aldığının bilgisini verdi. Uludağ Sözlük'ün Twitter'da ise 140 bin takipçisinin bulunduğu açıklandı.

İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci ise, "İnci Sözlük olarak pek çok sosyal projeler de hayata geçirdik. Fotoğraf altına kırmızı şerit çekilerek içeriğe uygun mizahi sözler yazılması prensibine dayanan 'caps'ın mucidi de İncicaps oldu. İncicaps, internet fenomeni 'caps'in tescil sahibi konumunda. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşılan içeriklerin önemli bir bölümünü İnci Sözlük yazarları üretiyor" dedi.

2005 yılında öğrenci projesi olarak başlayan Uludağ Sözlük'ün, bugün 850 bin günlük ziyaretçisi ve 700 bin üyesinin bulunduğu belirtildi.

2009 yılında faaliyete geçen İnci Sözlük'ün ise 1,2 milyon üyesi ve 15 milyon sosyal medya takipçisinin bulunduğu kaydedildi. Sitenin her gün 450 bin kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD'Lİ FİRMALARA HİZMET VERİYOR

İnci Sözlük bünyesinde, İncicaps ve Haberself gibi platformların yanı sıra kurumsal firmalara sosyal medya ajans hizmeti veren Promoviral markası bulunuyor.

Viral haber sitesi olarak konumlandırılan Haberself'in ise aylık 30 milyon sayfa görüntülenmesi ve günlük 250 bin tekil ziyaretçisinin bulunduğu belirtiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, İnci Sözlük 2016'dan bu yana ABD'nin Dallas kentindeki kurduğu şirket ile de Amerikan şirketlerine yönelik yazılım hizmeti veriyor.

Öte yandan, hedef kitlesi gençler olan İncicaps'in sosyal medya platformu Instagram'da 1,3 milyon, Facebook'ta 19 milyon, Twitter'da ise 2,7 milyon takipçisi bulunuyor.