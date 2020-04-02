Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'dan öğrencileri sevindirecek haber
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz resmi sosyal medya hesabından öğrencileri sevindirecek paylaşımda bulundu.
02.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:32
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz resmi sosyal medya hesabından öğrencileri sevindirecek paylaşımda bulundu.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz resmi hesabından, "COVİD-19 tedbirleri kapsamında üniversitemizin tatil edildiği 16 Mart itibarıyla, üniversitemize ait yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin Mart ayı ücretlerini iade etmeye ve Nisan, Mayıs, Haziran aylarında da ücret almamaya karar verdik" şeklinde paylaşımda bulundu. - BURSA
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz resmi hesabından, "COVİD-19 tedbirleri kapsamında üniversitemizin tatil edildiği 16 Mart itibarıyla, üniversitemize ait yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin Mart ayı ücretlerini iade etmeye ve Nisan, Mayıs, Haziran aylarında da ücret almamaya karar verdik" şeklinde paylaşımda bulundu. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Saim Kılavuz, Bursa, Güncel