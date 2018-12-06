Uludağ Yoğun Kar ve Tipiye Teslim Oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 11:32



06 Aralık 2018 Perşembe 11:32

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da tipi şeklinde kar yağmasının ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için 24 saat çalışıyor.Yaklaşan yeni sezon öncesi kar yağışının erken başlaması turizmcileri sevindirdi. Gece başlayıp etkisini arttıran kar yağışı tipiye döndü. Dağ yolu ulaşıma kapandı. Kar küreme araçlarının sevk edildiği yollar temizleniyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava etkisini Uludağ'da kar yağışı şeklinde gösterdi. Gece saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığı Oteller Bölgesi'nde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi beklenirken, kayak pistlerinin hafta sonundan itibaren tamamen kullanılabilir hale geleceği öğrenildi. Yılbaşını ve ara tatili Uludağ'da geçirecek olanlar misafirlerin otellerde yüzde 80 oranında doluluk sağladığı öğrenildi. - BURSA