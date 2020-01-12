Haberler » Güncel » Uludağ yolunda 4 kilometrelik araç kuyruğu - Haber

Uludağ yolunda 4 kilometrelik araç kuyruğu

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

12.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:12Uludağ yolunda 4 kilometrelik araç kuyruğu

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden , hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Günübirlikçiler, yerli ve yabancı turistler, Uludağ'ın girişinde 4 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı kayakseverler ise Uludağ yolu üzerindeki köyünü piste çevirdi.

Bursa- Uludağ arasındaki yolda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Teleferikte de yoğunluk yaşanırken, Uludağ'a çıkıp kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, şehir merkezinde yağan yağmura aldırış etmeden teleferik istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.

ULUDAĞ YOLU ÜZERİNDEKİ KÖYLERİ PİSTE ÇEVİRDİLER

Yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı vatandaşlar ise Uludağ yolu üzerindeki Süleymaniye Köyü'ndeki eğimli arazileri piste çevirdi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ve gençler, Süleymaniye köyünde kayak yaparak, kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Birçok kişi, piste çevirdikleri arazide doyasıya eğlendi.

'İSTANBUL'DAN GELDİK, ULUDAĞ'A ÇIKMAK MÜMKÜN OLMADI'

Trafik sebebiyle Uludağ'a çıkamadıkları için kendilerine alternatif üreterek kar yağışının keyfini çıkardıklarını söyleyen Livanur Gürgen, "Karda oynamak istedik. Bursa şehir merkezine kar yağmayınca biz de Uludağ'a çıkmak istedik. Hafta sonu çok trafik olduğu için Uludağ'a çıkılmıyor. Biz de çıkamadık. Trafik olunca biz de buraya geldik. Kayıyoruz, kartopu oynuyoruz" dedi.

Hafta sonu tatilini Uludağ'da değerlendirmek için İstanbul'dan geldiğini fakat trafik sebebiyle Uludağ'a çıkamadığını söyleyen Oğuzhan Suzan ise "Uludağ'da kayak yapmak istedik. 4-5 kilometre trafik var. Çıkmak mümkün olmadı. Biz de aşağılarda eğlenmeye çalışıyoruz. Geçen yıl geldiğimizde de 5-6 saat çıkmakta zorlanmıştık. Geçen yıldan tecrübeliyiz. İstanbul'da kar olmayınca biz de buralarda kar görmeye geldik" diye konuştu.



Süleymaniye, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32  Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor - Haber
16:30  Robotik eğitim proje şenliği düzenlendi - Haber
16:30  İdlib'de 1 günlük bilanço: 20 ölü, 97 yaralı - Haber
16:30  Ceren Özdemir ölümünün kırkıncı gününde anıldı - Haber
16:29  Batman ncl hastası ahmet için umutlar artıyor - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
13:47  Isırmaması için küçük çocuğun ellerine bebek bezi bağlıyorlar - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
12.01.2020 16:37:36