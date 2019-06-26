26.06.2019 04:53
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Uludağ yolunda tesiste çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Uludağ yolunda tesiste çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

BURSA'da Uludağ yolunda bir restoranda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradan söndürüldü.

BURSA'da Uludağ yolunda bir restoranda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradan söndürüldü.
Bursa-Uludağ yolu İnkaya mevkiinde bulunan bir restoranda saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sararken, çevre sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu ormanlak alana sıçramadan söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında, tesis kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Bursa
Kaynak: DHA
İtfaiye , Bursa , Uludağ , Güncel

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