25.06.2019 23:52
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Uludağ yolundaki restoranda korkutan yangın

Uludağ yolundaki restoranda korkutan yangın Dağ yolunda restoranda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındıBURSA - Uludağ yolunda bulunan bir restoranda yangın çıktı.

Uludağ yolundaki restoranda korkutan yangın
Dağ yolunda restoranda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı
BURSA - Uludağ yolunda bulunan bir restoranda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangın ormanlık sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 22.30 sularında Bursa 'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ yolu üzerinde ormanlık alanda bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangınları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de trafiği keserek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Uludağ yolundaki restoranda korkutan yangın
Kaynak: İHA
Bursa , İtfaiye , Uludağ , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:11 Esad rejiminin İdlib'e saldırıları devam ediyor
00:11 Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç hayatını kaybetti
00:01 Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın sebebi 12 milyon TL
23:54 Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç hayatını kaybetti
23:54 Diyarbakır'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın sebebi 12 milyon TL
23:52 Uludağ yolundaki restoranda korkutan yangın
23:49 Uludağ yolunda korkutan yangın