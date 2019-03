Uludağlı Öğrenciler Sektör Yöneticileriyle Buluşuyor

Kaynak: İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İşletme Topluluğu tarafından bu yıl 14.'sü düzenlenen Ulusal Profesyoneller ve Başarılı Yöneticilerle Sektörler Kongresi (PBYSK) başladı. Türkiye'nin önde gelen firmalarının yöneticileri ile öğrencileri buluşturmayı hedefleyen kongre 3 gün sürecek.BUÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "Mutlaka hepinizin en az 25 yıllık bir gelecek planlaması olsun. Devletimizin gelecek 100 yılını planlamak için önce kendi geleceğimizi ve kariyer planlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin önemli ölçütlerinden birinin sahip olduğu insan kaynağının niteliği olduğuna işaret etti. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ortaya çıktığı bilgi toplumu süreçlerinin yaşandığını vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak mal, hizmet ve bilginin dolaşmasında da sınırlar ortadan kalkmış, rekabet ulusal boyutlardan küresel boyutlara taşınmıştır. Küresel ekonomideki değişim trendleri, şirketlerin insan kaynaklarından beklentilerini de arttırmıştır. Artık yüksek teknolojinin kullanıldığı bilgi temelli ekonomilerde iş gücünden beklenen nitelikler dünden daha fazla bilgi ve beceri gerektirmektedir.İlköğretimden yükseköğretime kadarki eğitim zincirinin halkalarını bireysel yetenekler ile güncel sektörel ihtiyaçları göz önünde bulunduran bir yapıya kavuşturmamız gerektiğinin de altını çizmeliyim" diye konuştu.Ekonomik gelişme ve kalkınma için nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin ve bilgiyi kullanmanın şart olduğunu söyleyen Rektör Ulcay, "Üniversite olarak 3. nesil üniversite vizyonumuzla insanımıza nitelik kazandırmanın yanında sektörlerimizin ihtiyacı olan insan kaynağını ortaya çıkarmak amacıyla kamu kurumlarımız ve özel sektörümüzle iş birliği içinde kentimizin ve ülkemizin vasıflı eleman ihtiyacına çözüm bulmak için çalışıyoruz. Gerek eğitim standardımızı yükselten reformlar, gerek iş başı eğitim ve staj programları, gerekse de meslek yüksekokullarımızda uygulama ağırlıklı eğitime geçiş hamleleri ile reel sektörün beklentilerine göre önemli adımlar attık.Diğer taraftan geçlerimizin stratejik alanlarda uzmanlaşmalarını teşvik etmek için de master ve doktora programlarımızın kontenjanını 4 yılda yüzde 300'lük bir artışla 10 bine yükselttik. Savunma sanayiinden, tahkim ve arabuluculuğa kadar birçok alanda açtığımız programlarla ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında örnek konumuna gelirken, öğrencilere ikinci bir dalda lisans diploması almalarını sağlayan çift ana dal programlarımızı da yaygınlaştırdık.Kentimizde iş dünyası ve meslek örgütleriyle model nitelikte ortak çalışmaları da hayata geçirerek, farklı sektörlerde yürüttüğümüz akademik ve bilimsel çalışmaların sayısını da 250'ye ulaştırdık.Bursa'mız ve ülkemiz için üretilecek her çalışmada üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve ortak fayda oluşturan her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.Programın açılış töreninde konuşan İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilçin Meydan ise öğrencilere kendilerini her alanda geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Zamanın ve planlamanın büyük önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Bilçin Meydan, sadece yabancı dil ve staj konularında değil, genel kültür anlamında da gençlerin donanımlarını arttırmaları gerektiğinin altını çizdi.13 Mart'ta sona erecek kongrede Türkiye'nin önde gelen firmalarından toplam 11 yönetici konuşmacı olarak yer alacak. - BURSA