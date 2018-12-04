Uluderbent Yepyeni Görünümüne Kavuştu

04 Aralık 2018 Salı 10:43



04 Aralık 2018 Salı 10:43

Uluderbent Mahallesi'nde gerçekleşen sıcak asfalt ve yol aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Uluderbent Mahallesi daha modern bir görünüme kavuştu. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da mahalleyi ziyaret ederek tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.Alaşehir Belediyesi'nin başlattığı hizmet seferberliği kapsamında ilçe merkezi ve mahallelerde değişim devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından Uluderbent Mahallesi'nde başlatılan sıcak asfalt, yol aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mahalle yepyeni bir görünüme kavuştu. Çalışmalar vatandaşların büyük beğenisini kazandı.Çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla birlikte 87 mahallede değişim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tamamladığımız yeni ışıklandırma sistemi, çevre düzenlemesi ve sıcak asfalt çalışmaları ile mahallemiz daha sağlıklı, güvenli ve daha modern bir görünüme kavuştu. Çalışmalarda emeği geçen kardeşlerime teşekkür eder, mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - MANİSA