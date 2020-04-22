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Uludere Belediye Başkanı Ürek'ten 'evde kal' mesajı

Uludere Belediye Başkanı Ürek'ten 'evde kal' mesajıŞIRNAK'ın Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, koronavirüs salgını nedeniyle ilçe halkına evden çıkmamaları için seslenerek, "Evde kalın, ne ihtiyacınız varsa biz size getiririz" dedi.

22.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:11
Uludere Belediye Başkanı Ürek'ten 'evde kal' mesajı
ŞIRNAK'ın Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, koronavirüs salgını nedeniyle ilçe halkına evden çıkmamaları için seslenerek, "Evde kalın, ne ihtiyacınız varsa biz size getiririz" dedi.
Uludere Belediyesi'nce koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışma sürdürülüyor. Belediye Başkanı AK Parti'li Sait Ürek, ilçe halkının salgın nedeniyle evlerinde kalmaları için Kürtçe olarak çağrıda bulundu. Başkan Ürek, ilçede yaşayanlardan evlerinden çıkmamalarını ve ihtiyaçlarını kendilerine iletmelerini istedi. Uludere'de koronavirüs vakasının henüz tespit edilmediğini anlatan Başkan Ürek, "Koronavirüs salgını ülkemizde çıktığı günden beri sıkı tedbirler aldık. İlçe merkez ve köylerde dezenfekte çalışmaları yaptık. Camilerde toplu alanlarda önlemlerimiz artırdık. İlçede giriş ve çıkışlarda vatandaşların ateşleri sürekli ölçülüyor. Sürekli cadde ve sokaklarımızı yıkıyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız rutin bir şekilde devam ediyor. Çok şükür, şimdiye kadar bir vaka görülmedi. Yardıma muhtaç ailelerimize 1100 koli gıda yardımı dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Sokak hayvanlarımız için yem ve mama getirerek barınaklar yaptık. Kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı olan ailelerimiz için ekiplerimiz tüm ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi. Uludere Belediye Başkanı Ürek’ten ’evde kal’ mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sait Ürek, Uludere, Güncel
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