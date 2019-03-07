Uludere'de Atatürk'ün Sözleri Sokaklarda Yaşatılıyor

Şırnak
'ın Uludere
İlçe Belediyesi, Atatürk
ve bazı şairlerin sözlerine sokaklara işledi. arda yaşatılıyor.
Uludere ilçesinde belediyeye kayyum olarak görevlendirilen Kaymakamı Mehmet Fatih
Yakınoğlu, kentteki cadde ve sokakların güzelleştirilmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor. Yapılan son çalışma ile birlikte gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve şairlerin sözleri, kitap şeklindeki aksesuarlarla caddelere yerleştirildi.
Önümüzdeki günlerde birçok projenin faaliyete geçeceğini belirten Kaymakam Yakınoğlu, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kaymakam Yakınoğlu, "Belediyeye kayyum olarak görevlendirildiğimiz andan itibaren sürekli faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bir çok proje hayata geçti geçiyor. Uludere modern görünümlü bir ilçe halini aldı" dedi. - ŞIRNAK
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Kaynak: İHA