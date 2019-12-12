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Uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde düğünlerde israfın önüne geçilmesi amacıyla alınan kararla artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alınacak.

12.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:39Uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak

ŞIRNAK'ın ilçesinde düğünlerde israfın önüne geçilmesi amacıyla alınan kararla artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alınacak. Kararla düğün yemekleri kaldırılırken, 3 gün süren eğlence de 2 güne düşürüldü.

Uludere ilçesine bağlı beldesinde düğünlerde oluşan israfın önüne geçmek için 9 maddelik karar alındı. Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Cemil Yıldız, Jandarma Karakol Komutanı Savaş Karakurt, imamlar, muhtarlar ve kanaat önderleri bir araya gelerek, aldıkları kararları imzaladı. Karara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacağı bildirildi.

Alınan kararlar arasında düğünde daha önce damadın aldığı 150 bin lira değerinde altın uygulamasını kaldırılarak, damat artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alacak. Kararda, dinen uygun olmadığından çiftlere nikah kıyılmadan önce dış çekim yapılması yasaklanırken, nikah kıyıldıktan sonra dış çekimlerin serbest olacağı belirtildi. Düğün yemeklerinin de kaldırıldığı bildirilen kararda, sadece misafirlere yemek ikram edileceği belirtildi. 3 gün süren düğün süresi ise 2 güne düşürüldü.

'GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMIŞ OLDUK'

Uzungeçit Belediye Başkanı Cemil Yıldız, kararı herhangi bir dayatma sonucu almadıklarını belirterek, vatandaşın özgür iradeleri ve köy heyetinin kararı sonucu olduğunu söyledi. Yıldız, "Yıllar önce başlık parasını kaldırmıştık. Ancak yine de düğünlerde çok masraf yapılıyordu. Bunun önüne geçmek için köy heyeti bir karar almak istedi. Bizler de belediye olarak halkımızın bu güzel kararında yer almak istedik. Kanaat önderlerimizle beraber gençlerimizin önünü açmış olduk. Evlenmek isteyenlerin borç batağına düştüğünü gördük. Biz bunun önüne geçmek için kararımızı aldık" dedi.



Uzungeçit, Uludere, Güncel

Kaynak: DHA

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