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Uludere'de halk toplantısı yapıldı

AK Parti Şırnak'ın Uludere İlçe Başkanlığı tarafından, vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüm bulmak üzere halk toplantısı düzenlendi.

10.10.2019 13:37Uludere'de halk toplantısı yapıldı
AK Parti Şırnak'ın Uludere İlçe Başkanlığı tarafından, vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüm bulmak üzere halk toplantısı düzenlendi.

AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir, kentte vatandaşların sorunlarına çözüm getirmek amacıyla halk toplantısı gerçekleştirdi. AK Parti İlçe Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya Demir'in yanı sıra, çevre ilçelerin belde belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Demir, toplantıların çok verimli geçtiğini söyledi. Demir, "31 Mart seçim öncesi biz halkımızın karşısına çıkarken inisiyatiflerine talip olduğumuz zaman biz dedik ki onlara, bizleri hizmetkar olarak görürseniz ayda bir kere 4 belediye başkanı ve il genel meclis üyeleriyle karşınıza oturacağız. Bize yapılacak eleştirileri bize vereceğiniz nasihatları dileklerinizi taleplerinizi. Biz not alacağız ve bir sonraki halk toplantısında karşınıza aynen bir öğrenci gibi ödevimizi çalışıp talep ve dilekleri karşılayacağız. Çok verimli oldu" dedi.

AK Partili belediye başkanları da Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretler sonrasında ilçede yapılacak olan projeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - ŞIRNAK

AK Parti, Uludere, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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