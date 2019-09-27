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Uludere'de huzur festivali birinci gününde

Uludere'de huzur festivali birinci günündeŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2'incisi düzenlenen gençlik,huzur ve bal festivali birinci gününde halaylarla kutlandı.

27.09.2019 21:36
Uludere'de huzur festivali birinci gününde
ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2'incisi düzenlenen gençlik,huzur ve bal festivali birinci gününde halaylarla kutlandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde ikincisi düzenlenen festivale ilçe kaymakamı AK Parti il başkanı ve binlerce vatandaş katıldı. Kürtçe şarkılar eşliğinde başlayan festivalde uzun halay kuyrukları oluştu. Yöreye ait bal tanıtımı yapılırken İlçe kaymakamı tüm vatandaşları festivale davet etti. güvenlik güçlerinin sayesinde bölgeye gelen huzurla beraber festivaller boy gösterdi. 3 gün sürecek olan festival çeşitli sanatçıların sahne almasıyla devam edecek. Uludere belediyesi tarafından düzenlenen festival 3 gün sürecek
Uludere'de huzur festivali birinci gününde

Uludere, Şırnak, Huzur, Genel

Kaynak: İHA

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