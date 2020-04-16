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Uludere'de Mijin deresi üzerine yapılan barajlar havadan görüntülendi

Uludere'de Mijin deresi üzerine yapılan barajlar havadan görüntülendi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi Mijin Deresi üzerine yapılan barajlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

16.04.2020 22:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:21
Uludere 'de Mijin deresi üzerine yapılan barajlar havadan görüntülendi
ŞIRNAK - Şırnak 'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi Mijin Deresi üzerine yapılan barajlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Hilal beldsi ve İnceler köyünde Mijin Deresinin üzerine yapılan barajlar, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Barajla birlikte görünümü tamamen değişen Hilal beldesi ve İnceler köyü, yaban hayatı, endemik bitkileri ve eşsiz güzellikleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu.
Musa Benek, yapılan barajların bölgeye eşsiz bir manzara kattığını, barajlardan dolayı bölgeye yeni kuş türlerinin geldiğini ve baraj kenarında evler yapılmaya başlandığını söyledi. Uludere’de Mijin deresi üzerine yapılan barajlar havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Uludere, İnceler, Şırnak, Genel
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