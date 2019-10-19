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Uludere'de öğrenci velilerinden kermese yoğun ilgi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrenci velilerinin düzenlediği kermese yoğun ilgi gösterilirken, ilçe kaymakamı ve belediye başkanı gün boyu kermeste minik öğrenci ve aileleriyle beraber oldu.

19.10.2019 09:21Uludere'de öğrenci velilerinden kermese yoğun ilgi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrenci velilerinin düzenlediği kermese yoğun ilgi gösterilirken, ilçe kaymakamı ve belediye başkanı gün boyu kermeste minik öğrenci ve aileleriyle beraber oldu.

Uludere ilçesinde eğitim veren Niüfer anaokulu öğrenci, öğretmen ve velilerin hazırladığı kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen kermese İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Beldiye Başkanı Sait Ürek de katıldı. Açılış kurdelesini kesip stantları dolaşan kaymakam ve belediye başkanı katkıda bulunmak amacıyla hediyelik eşyalar aldı. Öğrencilere oyuncak ve kitap hediye eden Belediye Başkanı Ürek, miniklerle fotoğraflar çekti. Belediye Başkanı Sait Ürek, "İlçemizde bu tür etkinliklerin olması çok güzel, biz bu gün kaymakam beyle beraber standları dolaşmak ve katkıda bulunmak istedik. Kermeste öğrencilerin aileleri oldukça güzel eşyaları tanıttı. Bizler geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sonuna kadar destekçileri olacağız. Bu etkinlikte de katkıda bulunmak amacıyla güzel hediyeler aldık" dedi. - ŞIRNAK

Sait Ürek, Uludere, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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