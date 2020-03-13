Uludere'de öğrencilere 'koronavirüs' anlatıldı
Uludere'de öğrencilere 'koronavirüs' anlatıldıŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda, koronavirüse karşı bilgilendirilen öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra sınıfa alındı.
13.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:58
Uludere 'de öğrencilere 'koronavirüs' anlatıldı
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda, koronavirüse karşı bilgilendirilen öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra sınıfa alındı.
Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda bugün ders başı yapacak öğrencilere okul bahçesinde koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı. Okul Müdürü Hıdır Yılmaz, hijyen konusunda öğrencilere yapılması gerekenleri anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlaşma örneğini uygulamalı olarak öğrencilere gösteren Yılmaz, selamlaşmanın bu şekilde yapılmasını istedi. Daha sonra öğretmenler ve öğrencilerin ateş ölçümleri yapıldı. Ellerine kolonya süren öğrenciler, ardından sınıflara alındı. Sınıf içinde yapılan bilgilendirmeden sonra öğrencilere ıslak mendil dağıtıldı.
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda, koronavirüse karşı bilgilendirilen öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra sınıfa alındı.
Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda bugün ders başı yapacak öğrencilere okul bahçesinde koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı. Okul Müdürü Hıdır Yılmaz, hijyen konusunda öğrencilere yapılması gerekenleri anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlaşma örneğini uygulamalı olarak öğrencilere gösteren Yılmaz, selamlaşmanın bu şekilde yapılmasını istedi. Daha sonra öğretmenler ve öğrencilerin ateş ölçümleri yapıldı. Ellerine kolonya süren öğrenciler, ardından sınıflara alındı. Sınıf içinde yapılan bilgilendirmeden sonra öğrencilere ıslak mendil dağıtıldı.
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Kaynak: DHA
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